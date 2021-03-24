'Yani Derinden' şiirinin bestecisi Barış Diri kimdir? (Barış Diri kaç yaşında ve nereli?)

Barış Diri 3 Ocak 1980 tarihinde Bursa’da doğdu. dizi ve filmlere yaptığı müziklerle tanınan Diri, mesleki kariyerine Müzisyen, besteci ve müzik yapımcısı olarak devam etmektedir.



Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan 41 yaşındaki sanatçı, 2006’dan bu yana tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok film ve televizyon dizisinin müziklerini yapmıştır.



Montpellier Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden en iyi müzik ödülleri bulunan Barış Diri, film ve dizilerde yer alan “Davudi” “Yine Gönlüm Karardı” “Yalnızlık Zor” “Sana İhtiyacım Var” gibi şarkıları ile müzikseverlerin dikkatini çekmişti.



Müziğini Yaptığı Sinema Filmleri:



Mutlu Aile Defteri (2012)

Misafir (2011)

Canavarlar Sofrası (2011)

Kara Köpekler Havlarken (2008)

Eltilerin Savaşı (2020)

Son Çıkış (2018)

Borç Harç (2018)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017)

Deli Dumrul (2016)

Hayat Öpücüğü (2015)

Kusursuzlar (2013)



Müziğini Yaptığı Diziler:



Kaptan (2007)

Fikrimin İnce Gülü (2007)

Doktorlar (2006-2008)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Ece (2008)

Dedektif Biraderler (2008).



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