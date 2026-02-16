Yanlışlıkla bağırsağı kesilmişti. Aslı Bekiroğlu 5'inci ameliyatının ardından durumunu paylaştı

Bekiroğlu, katıldığı bir programda süreci anlatmıştı "Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah." ifadelerini kullanan oyuncunun tedavi süreci devam ediyor.