Yanlışlıkla bağırsağı kesilmişti. Aslı Bekiroğlu 5'inci ameliyatının ardından durumunu paylaştı
16.02.2026 16:24
Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıkladı.
Rahim miyomu ameliyatını sırasında yanlışlıkla bağırsağının kesildiğibni ifade eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, 5'inci ameliyatının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyleçeşitli sağlık problemlerine mağruz kalmıştı. Bekiroğlu, geçirdiği 5. ameliyatın ardından sosyal medyada son halini paylaştı ve takipçilerini bilgilendirdi.
"Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz." ifadeleriyle sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncuya yorumlarda geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Oyuncu instagram hesabından fotoğraf paylaşımında bulundu.
Bekiroğlu, katıldığı bir programda süreci anlatmıştı "Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah." ifadelerini kullanan oyuncunun tedavi süreci devam ediyor.