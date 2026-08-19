“Yapay” müziği sevdiniz, peki ya etkisi?

Çok sevdiğiniz bir şarkının, aslında hiç yaşamamış bir sanatçıya ait olduğunu öğrendiğinizi düşünün. Dinlediğiniz sesin bir çocukluğu, ilk aşkı, sahne korkusu, kaybettiği bir yakını ya da anlatmak istediği gerçek bir hikâyesi yok. Profil fotoğrafındaki yüz gerçek değil; sanatçının biyografisi, sesi ve müzikal kimliği yapay zekâ tarafından oluşturulmuş.

Şimdi tekrar soruyorum;

Şarkıyı dinlerken hissettiğiniz duygu yine de aynı mı?

Ses var, duygu var; peki insan nerede?

Müzik dünyasında bir haber gündem oldu; Spotify , yapay zekâyla oluşturulan sanatçı kimliklerini “AI Persona” etiketiyle işaretlemeye hazırlanıyor. Artık dinlediğimiz şarkının yalnızca türünü ve ritmini değil, arkasında gerçek bir insan olup olmadığını da sorgulayacağız.

Teknoloji sadece bir müzisyenin kullandığı araç değil; bu teknoloji ile artık besteci, yorumcu, ses ve hatta sahne kimliği üretilebiliyor. Hatta şimdi bu etiketle sanatçı profillerinde, arama sonuçlarında ve çalma listelerindeki şarkıların yanında yer alacak. Dinleyici böylece karşısındaki sanatçının gerçek bir kişiyi temsil edip etmediğini isterse görebilecek. Müzik tarihinde teknoloji her zaman üretimin bir parçasıydı.

Mikrofon, synthesizer, sampler, Auto-Tune ve dijital kayıt teknikleri ortaya çıktığında da benzer tartışmalar yaşandı. Ancak yapay zekâ, yalnızca müziğin nasıl üretildiğini değil, “üretenin kim olduğunu” da değiştiriyor. Platformun bu kararı, müzik dünyasında uzun zamandır yaklaşmakta olan önemli bir tartışmayı görünür hâle getiriyor: Dinlediğimiz müziğin arkasında kimin bulunduğunu bilmek, o müzikle kurduğumuz ilişkiyi değiştirir mi? Ve asıl soru; müzik bizi etkiliyorsa, onu kimin yaptığı gerçekten önemli mi?

Arzu Haksun

Bir etnomüzikolog olarak şunu söylemek isterim ki, müzik, yalnızca belirli frekansların, ritimlerin ve armonilerin bir araya gelmesi değildir. Her müzik; üretildiği toplumun hafızasını, dilini, acılarını, sevinçlerini ve gündelik hayatını taşır. Bir bozlak yalnızca uzun hava formu değildir; yaşanmış bir coğrafyanın ve aktarılmış bir duygunun sesidir. Bir ağıt, notalarının ötesinde kaybın toplumsal hafızasıdır. Cazdaki doğaçlama yalnızca teknik bir tercih değil, müzisyenin o anda verdiği kişisel ve kültürel bir cevaptır. Bu nedenle müzikte “insan”, çoğu zaman duyduğumuz sesten daha fazlasıdır. Sesin ardındaki niyet, deneyim ve hikâye de dinleme biçimimizi etkiler.

KULAĞIMIZ SESİ, ZİHNİMİZ HİKAYEYİ DİNLER

İnsan beyni müziği yalnızca akustik bir uyaran olarak algılamaz. Dinlediğimiz esere ilişkin bildiklerimiz, beklentilerimiz ve müzisyen ile kurduğumuz bağ da deneyimin parçasına dönüşür. Aynı şarkı, onu kimin söylediğini öğrendiğimizde bize daha samimi, daha hüzünlü ya da daha değerli gelebilir.

Araştırmalar, bir eserin “yapay zekâ tarafından üretildiği” bilgisinin estetik değerlendirmemizi etkileyebildiğini gösteriyor. İnsanlar aynı ya da benzer içerikleri, insan tarafından üretildiğine inandıklarında daha derin, özgün ve anlamlı değerlendirebiliyor. Bu durum yalnızca müziğin fiziksel özelliklerini değil, kaynağına dair inancımızı da dinlediğimizi gösteriyor.

Ancak burada dikkat çekici bir çelişki var: Yapay zekâ üretimi olduğunu bilmediğimiz bir müzik bizi etkileyebilir, rahatlatabilir ve hatta geçmişimizden bir anıyı harekete geçirebilir. Çünkü beynimiz tempo, tını, armoni, tekrar ve dinamik değişimler gibi müzikal ipuçlarına tepki vermeyi sürdürür.

Nitekim 2026 yılında yayımlanan ve yapay zekâ tarafından üretilen eserlerle insan bestelerini karşılaştıran bir araştırmada, yapay zekânın bazı duyguları dinleyiciye aktarabildiği; ancak öfke, coşku ve korku gibi yüksek yoğunluklu duygularda insan bestelerinin daha başarılı olduğu görüldü. Hüzün söz konusu olduğundaysa iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Bu sonuç bize önemli bir şey söylüyor: Yapay zekâ duygunun müzikal formülünü öğrenebilir. Yavaş tempo, minör tonalite, belirli armonik geçişler ve yumuşak bir tınıyla hüznü taklit edebilir. Fakat duygunun akustik işaretlerini üretmekle o duyguyu yaşamış olmak aynı şey değildir.

Yapay zekâ hüznün nasıl duyulduğunu öğrenebilir; ama özlemenin nasıl bir şey olduğunu bilmez.

Peki gerçek olmayan bir ses, gerçek bir duygu yaratabilir mi?

Evet, yaratabilir. Bir roman kahramanının gerçek olmadığını biliriz ama onun hikâyesine ağlayabiliriz. Bir filmin kurgu olduğunu bildiğimiz hâlde korkabilir, sevinebilir veya etkilenebiliriz. Dolayısıyla bir eserin yapay zekâ tarafından üretilmesi, dinleyicide oluşturduğu duyguyu otomatik olarak sahte yapmaz.

Dinleyenin duygusu gerçektir. Fakat müzik yalnızca bireysel bir duygu uyandırma aracı değildir. Aynı zamanda insanlar arasında kurulan kültürel bir iletişim biçimidir. Bir şarkıyı dinlerken yalnızca bir melodiye değil, çoğu zaman başka bir insanın dünyasına yaklaşırız. Onun nefesini, sesindeki çatlağı, tereddüdünü ve yorumunu duyarız. Müzikal iletişimin gücü biraz da karşımızda hisseden ve bize bir şey anlatmak isteyen başka bir insan bulunduğuna inanmamızdan kaynaklanır.

Bu yüzden asıl mesele, yapay zekâ müziğinin iyi ya da kötü olması değil; dinleyicinin neyle karşılaştığını bilmesidir. Spotify’ın “AI Persona” etiketi bu açıdan yalnızca teknik bir sınıflandırma değil, bir şeffaflık meselesidir. Çünkü seçebilmek için önce bilmek gerekir. Bugüne kadar “Ne dinliyorum ve bu ses beni nasıl etkiliyor?” diye soruyorduk. Yapay zekâ çağında bu sorulara yenileri ekleniyor:

Bu sesi kim üretti? Bir insanın yaşanmışlığını mı, yoksa geçmişte üretilmiş milyonlarca eserin istatistiksel izlerini mi dinliyorum? Bu şarkıyı gerçekten ben mi seçtim, yoksa algoritma mı önüme getirdi? Dinlediğim müzik duygularımı besliyor mu, yoksa yalnızca dikkatimi platformda tutmak için mi tasarlandı?

Yapay zekâ müziği tamamen reddetmek gerçekçi değil. Üstelik insan yaratıcılığıyla birlikte kullanıldığında yeni anlatım olanakları da sağlayabilir. Ancak hayatımıza aldığımız her seste olduğu gibi burada da bilinçli bir seçim yapmaya ihtiyacımız var. Çünkü geleceğin müzik dünyasında kulağımıza ulaşan her güzel sesin arkasında gerçek bir yüz, gerçek bir hayat veya yaşanmış bir duygu bulunmayabilir. Yine de hissettiğimiz şey gerçek olabilir. Yeni çağın Ses Diyeti tam da burada başlayacak: Yalnızca ne dinlediğimizi değil, kimin sesine, hangi hikâyeye ve nasıl bir duygusal üretime kulak verdiğimizi de seçmekle…