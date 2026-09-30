Yapay zeka ile gölde timsah fotoğrafı üretti, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

Singapur ’daki Pandan Baraj Gölü’nde timsah bulunduğu izlenimi veren sahte bir görüntü, güvenlik önlemlerinin alınmasına ve ekiplerin bölgede arama yapmasına neden oldu. Daha sonradan yapay zekayla oluşturulduğu anlaşılan görüntüyle ilgili soruşturmada, Myanmar vatandaşı Ye Lin hakkında iki ayrı suçlama yöneltildi.

CNA’nın haberine göre, 30 yaşındaki Ye Lin, 29 Eylül’de mahkemeye çıkarıldı. Tercüman aracılığıyla konuşan Ye Lin, suçunu kabul ettiğini ve avukat tutmayacağını söyledi.

Olay, 20 Ağustos’ta Singapur’un ulusal su idaresi PUB’a, Pandan Baraj Gölü’nde timsah görüldüğü bilgisinin ulaşmasıyla başladı. Bildirimin ardından PUB ve Ulusal Parklar Kurulu, hayvanı bulmak ve yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Göl çevresindeki kişilere dikkatli olmaları çağrısı yapılırken su üzerindeki faaliyetler de tedbir amacıyla durduruldu. Polis, ilk incelemelerde Ye Lin’in gölde timsah bulunduğunu gösteren yapay zeka ürünü görseli bir iş arkadaşına gönderdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Tedbirler kapsamında Singapur Kürek Birliği ve Singapur Kano Federasyonu’na da göldeki faaliyetlerini askıya almaları bildirildi. Ancak ihbardan bir gün sonra, 21 Ağustos’ta, görüntünün sahte olduğu ortaya çıktı. PUB konuyu polise taşıdı; göldeki su sporları daha sonra yeniden başladı.

Mahkeme belgelerine göre Ye Lin’in, 21 Ağustos’ta telefonundaki yapay zeka ürünü timsah görsellerini ve Gemini uygulamasındaki işlem geçmişini sildiği ileri sürüldü. Adaletin işleyişini engelleme suçlaması da bu iddiaya dayanıyor. Ye Lin’in bir sonraki duruşması 10 Kasım’da yapılacak.

Singapur polisinin açıklamasına göre, yanlış bilgi iletme suçu üç yıla kadar hapis, 10 bin Singapur dolarına kadar para cezası veya her iki yaptırımı birlikte gerektirebiliyor. Adaletin işleyişini engelleme suçunun cezası ise yedi yıla kadar hapis, para cezası veya ikisinin birlikte uygulanması olabiliyor.

Polis, sahte bildirimlerin toplumda korku ve aksamalara neden olmasının yanında kamu kaynaklarının gereksiz yere kullanılmasına da yol açtığını vurguladı.

Olay, Singapur Parlamentosu’nun da gündemine geldi. Milletvekili Fadli Fawzi, yetkililere iletilen görüntülerin gerçekliğinin nasıl kontrol edildiğini ve yapay zeka ürünü içeriklere karşı hangi önlemlerin alındığını sordu.

İçişleri Bakanı K. Shanmugam, 9 Eylül tarihli yazılı yanıtında, yetkilileri yanıltmak amacıyla sunulduğundan şüphelenilen görüntülerin adli incelemeye tabi tutulabileceğini belirtti. Shanmugam, yapay zekayla üretilen veya dijital olarak değiştirilen görüntülerin gerçekmiş gibi kamu kurumlarına sunulmaması gerektiğini ifade etti.