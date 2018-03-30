Yapım şirketinden Gökçe Bahadır açıklaması

Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de Oya karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bahadır'ın yerine ise geçtiğimiz sezon İçerde dizisinde rol alan Bensu Soral'ın dahil olacağı öne sürülmüştü.



Gelişmelerin ardından dizinin yapım şirketi 'Ay Yapım' konuyla ilgili açıklama yaptı.



İŞTE O AÇIKLAMA



"Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır’ın ayrılacağına yönelik internette yazılan haberler tamamen asılsızdır.



Gökçe Bahadır ve tüm ekibimiz büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Şirketimizin resmi kanallarından paylaşılmayan hiçbir habere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.



Her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte olmayı heyecanla bekliyoruz."

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN 'DÜNYA SAATİ' KAMPANYASINA DESTEK - İZLE

