Yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti
23.03.2026 16:06
Son Güncelleme: 23.03.2026 16:10
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin 16. kattan düşerek yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor…
EROL KÖSE KİMDİR?
1965 yılında doğan Erol Köse, Türkiye'nin tanınmış yapımcı ve eski şarkıcıları arasında yer alıyor. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başlamış, sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.
2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.