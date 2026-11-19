“BANA ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞATTILAR”

Gece Muhabiri'nin haberine göre; galada yan yana olan ikiliden Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nü hatırlattıkları söylemi üzerine "Her gün yayınlanırsa tabii ki de anımsarsınız” dedi.

85 yaşındaki Güler Ökten ise “İnsan 85 yaşına gelince böyle güzel bir ekiple çalışınca çok mutlu oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü bana çok güzel günler yaşattılar” ifadelerini kullandı.