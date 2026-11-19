Yaprak Dökümü'nün Fikret'i ve Cevriye'si yıllar sonra aynı projede. Galada bir araya geldiler
19.11.2026 09:15
Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten özel hayatlarında da zaman zaman bir araya geliyor.
Türk televizyon tarihine damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterleri Fikret ve Cevriye'yi oynayan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra aynı filmde rol aldı.
2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve hâlâ tekrarları ilgiyle izlenen Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterine Bennu Yıldırımlar, Cevriye rolünü ise Güler Ökten canlandırmıştı. Dizide gelin- kayınvalideyi oynayan ikili, bu rollerle hafızalara kazındı.
Replikleri yıllar sonra bile hatırlanan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, başrollerini Devrim Özkan ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde birlikte rol aldı.
Filmde Güler Ökten, Mavi'nin babaannesi Elif karakterini oynarken, Bennu Yıldırımlar da Elif'in gençliğini canlandırdı.
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz ikilisi, dün akşam Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında bir araya geldi. İkilinin görüntüleri hayranlarına nostalji yaşattı.
Yaprak Dökümü dizisi, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştır.
“BANA ÇOK GÜZEL GÜNLER YAŞATTILAR”
Gece Muhabiri'nin haberine göre; galada yan yana olan ikiliden Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü'nü hatırlattıkları söylemi üzerine "Her gün yayınlanırsa tabii ki de anımsarsınız” dedi.
85 yaşındaki Güler Ökten ise “İnsan 85 yaşına gelince böyle güzel bir ekiple çalışınca çok mutlu oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü bana çok güzel günler yaşattılar” ifadelerini kullandı.