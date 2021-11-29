Yasemin Kay Allen: Hayat kadınını oynamayı çok isterdim

Annesi Suna Yıldızoğlu'nun izinden giderek kariyerini oyunculukta ilerleten Yasemin Kay Allen, dijital bir platformda yayınlanan 'Dayı Şov'a konuk oldu. "Hayat kadınını oynamayı çok isterdim" diyen Allen, "Ama benden beklenen şey; topuklu ayakkabımı giyip, elime detoks suyunu alıp, laf sokmam" diye konuştu.

"TAVİZ VERMİYORUM"



Kendisine 'snob' diyenler olduğu hatırlatılması üzerine ise 32 yaşındaki oyuncu, "Belli zevkleri olan bir insanım. Taviz de vermiyorum bazen. Bu beni eğer 'snob' yapıyorsa..." ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYON DİZİLERİ ÇOK GARİP"



'Strike Back' isimli bir dizide oynayan Allen, yurt dışında çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasındaki farkı, "Çok eğlenceliydi. 12 saati geçince yapımcı gelip seti durduruyor. Buradaki gibi sürmüyor. Aslında farklı olan Türkiye'deki dizilerin çekiliş şekli. Dijitalde iş daha düzgün, daha profesyonel ilerler. Garip olan şey televizyon dizileri" sözleriyle anlattı.