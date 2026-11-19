Ancak Yavuz Bingöl'ün ameliyatı gerçekleşemedi. Bingöl'ün menajeri Erden Demir, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada; sanatçının enfeksiyon değerlerinin stabil hale getirilmeye çalışıldığını bu sebeple ameliyatın ertelendiğini söyledi.

BİNGÖL'ÜN EŞİNDEN HASTANE PAYLAŞIMI

Öte yandan Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl de hastaneden kareleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Hastalıkta sağlıkta tamam da MR’da neden" notunu düşen Bingöl'ün paylaşımına çok sayıda geçmiş olsun yorumu yapıldı.