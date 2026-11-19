Yavuz Bingöl ameliyat oldu mu? Menajerinden açıklama
19.11.2026 13:25
Yavuz Bingöl'ün tedavisi devam ediyor.
Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl, safra kesesi problemi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ameliyat olması beklenen Bingöl'ün menajeri sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl , birkaç gün önce hastaneye kaldırıldı. Safra kesesindeki taş nedeniyle problem yaşadığı ortaya çıkan 62 yaşındaki Bingöl'ün tedavisi sürüyor.
Hastanedeki tetkik ve kontroller sonrası ameliyat olmasına karar verilen Bingöl'ün bugün ameliyat olması bekleniyordu.
Yavuz Bingöl, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Ancak Yavuz Bingöl'ün ameliyatı gerçekleşemedi. Bingöl'ün menajeri Erden Demir, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada; sanatçının enfeksiyon değerlerinin stabil hale getirilmeye çalışıldığını bu sebeple ameliyatın ertelendiğini söyledi.
BİNGÖL'ÜN EŞİNDEN HASTANE PAYLAŞIMI
Öte yandan Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl de hastaneden kareleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Hastalıkta sağlıkta tamam da MR’da neden" notunu düşen Bingöl'ün paylaşımına çok sayıda geçmiş olsun yorumu yapıldı.
MALATYA KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Yavuz Bingöl , geçtiğimiz yaz da benzer bir rahatsızlık sebebiyle Malatya konserini iptal etmek zorunda kalmıştı. O günlerde açıklama yapan Bingöl, ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve ilerleyen süreçte safra kesesini aldıracağını söylemişti.