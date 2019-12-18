Yay burcu 2020 yıllık burç yorumları

Aralık ayında bir yıldır misafir ettikleri yönetici gezegen Jüpiter’i Oğlak burcuna gönderdiler. Bu şekilde bir yıldır cesaretle ektikleri tohumların aynı 2008 yılındaki gibi hasadını toplayacakları yeni bir yıla adım atıyorlar. İş ve özel hayatlarında mücadelesini verdikleri her türlü zorlu kararın yeniyle kucaklaştığını gözlemleyecek, hayatlarına yansıyan kalıcı değişimleri almayı başaracaklar.

Belki artık kurumsal hayata veda edip, tek başlarına kanatlanarak uçma vakti geldi. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, kendi işini kurmak, ev almak veya satmak konuları gündeme gelebilir. İş hayatında kurumsal yapılarla ilgili olan bağlarını güçlendirebilirler. Nakit akışlarını daha üst çizgiye taşıyabilirler.

Mayıs ayından itibaren 18 ay boyunca misafir edecekleri Güneş ve Ay tutulmalarının etkisiyle ikili ilişkilerde ani değişikliklere açık olacaklar. Özellikle 13 Mayıs-26 Haziran arasında var olan ilişkiye nokta koyup hemen ardından yeni döneme yelken açabilirler. Birden çok iş projesi kapılarını çalsa da hepsinin kalıcı olması mümkün olmayabilir.

Sene sonunda dünya üzerinde doğacak olan yeni bir akımın ilk öğrencilerinden olmaya aday olup yurt dışı eğitimlerine kayıt yaptırabilirler. Bir öğrenme sürecinin içine girmek onlar için yılın en keyifli açılımı olacaktır.