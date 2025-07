Yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti: Temel İçgüdü yeniden çekiliyor

Erotik gerilim türündeki yapımda, emekli bir rock yıldızının öldürülmesi sonrası şüpheli konumuna gelen yazar Catherine Tramell (Sharon Stone) ile davayı soruşturan dedektif Nick Curran (Michael Douglas) arasında gelişen karmaşık ilişki konu ediliyordu. Filmin 2006 yılında farklı bir ekip tarafından çekilen bir devam filmi bulunuyor. Ancak bu yeni proje, orijinal yapımı sıfırdan ele alan tam anlamıyla bir yeniden çevrim (reboot) olacak. The Wrap’in haberine göre, Sharon Stone’un bu yeni projede yer alma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun basın temsilcisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Orijinal Basic Instinct, yayınlandığı dönemde En İyi Kurgu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında Oscar’a aday gösterilmişti. Ancak film, özellikle HIV/AIDS salgınının etkilerinin sürdüğü 90’lı yıllarda, LGBTQ+ bireylerin tehlikeli katiller olarak tasvir edilmesi ve ünlü sorgu sahnesindeki çıplaklık nedeniyle sert eleştiriler almıştı.



Sharon Stone’un konuk olduğu Saturday Night Live programında sahneye çıkan altı eylemci gözaltına alınmıştı.



2021 yılında yayımlanan The Beauty of Living Twice adlı otobiyografisinde Stone, filmdeki sorgu sahnesiyle ilgili olarak kandırıldığını iddia etmişti. Ünlü sahnede iç çamaşırsız görünen oyuncu, yönetmen tarafından “Kamerada gözükmeyecek, sadece ışık için çıkarman lazım” şeklinde ikna edildiğini yazmıştı.



Yeni Basic Instinct filmiyle ilgili detaylar ve oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.