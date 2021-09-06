Yeğen Mary Trump konuştu: Önemli olan güçlülük olarak addettiği şeylerdi

Yazdığı kitapla sık sık gündeme gelen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, amcasının Putin’in fikirlerine önem verdiğini dile getirerek "Onun için tek önemli şey güçlülük olarak addettiği şeyler" dedi.

06.09.2021 - 10:37

Yeğen Mary Trump konuştu: Önemli olan güçlülük olarak addettiği şeylerdi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump, amcasının iktidarı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in fikirlerine çok önem verdiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; Business Insider’a konuşan yeğen Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, amcasını etkilemediğini zira amcasının Putin’in fikirlerine daha çok değer verdiğini anlattı.

Amcasının diplomasi ile uğraşmak isteyen kişilerle meşgul olmak istemediğini kaydeden Trump, “Onun için tek önemli şey güçlülük olarak addettiği şeyler” diye konuştu.

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