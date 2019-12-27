Yengeç burcu 2020 burç yorumları (2020'de yengeç burcunu neler bekliyor?)

10 Ocak’ta yönetici gezegenleri Ay tutulmasıyla seneye güçlü bir başlangıç yaparak giriyorlar. İkili ilişkilerde iki yıldan beri gösterdikleri çabanın ve üstlendikleri sorumlulukların hakkını verdiklerini, bu tutulmayla herkese gösterebilirler. Artık kendileri için yaşamayı ön plana alacakları bir olgunluk döneminden geçtiklerini söylemek hiç yanlış olmaz.

Bugüne kadar ailelerinin ve sevdiklerinin önceliklerini gözetseler de, artık bireysel isteklerini ön plana almak isteyeceklerdir. Bu kararları iş hayatındaki yöneticilerle olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. Mayıs ayından sonra gündelik hayatta çoğalan sorumluluklar, artan iş yükü nedeniyle kendilerini ruhen zayıf hissedebilirler.

Ayrıca iş arkadaşlıklarından ciddi aşklar doğabilir. Bol seyahat ya da ofisten çok dış mekanlarda zaman harcayarak vakit geçirmek söz konusu olacaktır. Sinir sistemi ve kalça eklemleri yaşamın yoğun temposundan dolayı hassas olabilir.

Temmuz ayında gerçekleşecek olan son Güneş tutulmasıyla yazlık almak ya da satmak, yeni bir ev ya da yuva kurmak, su kenarındaki alanlara yatırım yapmak isteyebilirler. Sene sonunda güçlü kişilerle ortaklıklar gündeme gelebilir.