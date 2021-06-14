Yeni dizi Ada Masalı'ndan yeni afiş

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’u romantik ve keyifli bir hikayeyle ada atmosferinde seyirciyle buluşturacak yeni dizi Ada Masalı yarın akşam Star’da başlıyor.

Tanıtımlarıyla herkesin içini şimdiden ısıtan ve sosyal medyanın da gündemine oturan diziden yeni bir afiş yayınlandı. Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz’ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası’nda kesişen yollarını konu alan ‘Ada Masalı’, zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.



GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Yarın akşam Star TV’de başlayacak ve seyirciyi evlerinden alıp rüya gibi bir atmosfere götürecek dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yanı sıra İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener yer alıyor. Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu Ada Masalı’nın senaryosu ise Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkıyor.



Ada Masalı, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da…