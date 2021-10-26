Yeni dizi Benim Hayatım'ın afişi yayınlandı

Star'da izleyici ile buluşmak için gün sayan Benim Hayatım’ın afişinde başrol oyuncuları Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak yer aldı. Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.



Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete kaleme alıyor.

Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda ise Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



Benim Hayatım ilk bölümüyle 31 Ekim Pazar Star’da.

BENİM HAYATIM 1. BÖLÜM FRAGMANI