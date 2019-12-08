Yeni dizi Sefirin Kızı'nın afişi çıktı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun ilk kez partner olarak izleyicinin karşısına çıkacağı Star’ın iddialı projelerinden Sefirin Kızı’nın afişi yayınlandı.



Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin başrol oyuncuları afişteki uyumları ile dikkat çekti. İlk günden itibaren setten paylaşılan fotoğraflar ve yayınlanan tanıtımları ile çok konuşulan dizinin afişi de sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı Sefirin Kızı, güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile 16 Aralık Pazartesi 20.00’de Star’da başlayacak.



SEFİRİN KIZI TANITIMI