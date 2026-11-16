Yeni James Bond belli oldu

İngiliz oyuncu Robert Pattinson , Amazon MGM Studios'un yeni James Bond filminde "007" karakterini canlandıracak.

Stüdyodan yapılan açıklamaya göre, Dune ve Blade Runner 2049 filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve'ün yöneteceği yapımın senaryosunu Steven Knight kaleme alacak. Filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman, yürütücü yapımcılığını ise Tanya Lapointe üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pattinson, James Bond'un sinema tarihinin efsanevi karakterlerinden biri olduğunu belirterek, "007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Villeneuve de Pattinson'ı yeni James Bond olarak ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, oyuncunun karaktere hem klasik Bond ruhunu hem de özgün bir yorum katacağını aktardı.

BAĞIMSIZ SİNEMADAN BÜYÜK YAPIMLARA UZANAN KARİYER

İngiltere'nin Londra kentinde 1986'da dünyaya gelen Robert Pattinson, oyunculuk kariyerine 2005 yapımı "Harry Potter ve Ateş Kadehi" filminde canlandırdığı Cedric Diggory karakteriyle adım attı. 2008-2012 yılları arasında beş filmden oluşan "Alacakaranlık" serisinde hayat verdiği vampir Edward Cullen karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu, bu dönemin ardından kariyerini farklı türlerdeki yapımlarla şekillendirmeye yöneldi.

David Cronenberg'in yönettiği "Cosmopolis" (2012), David Michod imzalı "The Rover" (2014) ve Safdie Kardeşler'in "Good Time" (2017) filmlerinde rol alan Pattinson, özellikle bağımsız sinemadaki performanslarıyla oyunculuk yelpazesini genişletti. Willem Dafoe ile başrolü paylaştığı Robert Eggers imzalı "The Lighthouse" (2019) filmindeki performansıyla da dikkati çeken oyuncu, Christopher Nolan'ın "Tenet" (2020) filminde Neil karakterini canlandırdı.

Matt Reeves'in yönettiği The Batman (2022) filminde Bruce Wayne ve Batman karakterlerine hayat veren Pattinson, Bong Joon Ho'nun bilim kurgu filmi "Mickey 17" (2025) ve Jennifer Lawrence ile birlikte rol aldığı "Die, My Love" (2025) yapımlarıyla sinema kariyerini sürdürdü.

Oyuncu, 2026'da vizyona giren "The Drama" filminde Zendaya ile başrolü paylaşırken Christopher Nolan'ın "The Odyssey" filminde Antinous karakterini canlandırdı. Pattinson'ın Denis Villeneuve imzalı Dune: Part Three filminde de rol alması bekleniyor.