Amazon MGM Studios'un yeni James Bond filmi için bekleyiş sürüyor. Aylar süren oyuncu seçmeleri ve tartışmalar sonucu Yeni James Bond belli oldu.

"007" karakterini oynayacak olan ismin İngiliz oyuncu Robert Pattinson olduğu açıklandı.

“HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU”

Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'den sonra James Bond rolünü üstlenecek yedinci oyuncu olan Pattinson, heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum.”