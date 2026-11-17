Yeni James Bond Robert Pattinson oldu, şimdi sıra Bond kızında
17.11.2026 09:27
Son Güncelleme: 17.11.2026 09:28
Detayları sır gibi saklanan James Bond filminin serinin devamı değil, yeni bir başlangıç olması bekleniyor.
Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak seçilmesi sonrası gözler serinin kadın başrolüne çevrildi. Yeni 007 filminde Bond kızını kimin canlandıracağı konuşuluyor.
Amazon MGM Studios'un yeni James Bond filmi için bekleyiş sürüyor. Aylar süren oyuncu seçmeleri ve tartışmalar sonucu Yeni James Bond belli oldu.
"007" karakterini oynayacak olan ismin İngiliz oyuncu Robert Pattinson olduğu açıklandı.
“HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU”
Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'den sonra James Bond rolünü üstlenecek yedinci oyuncu olan Pattinson, heyecanını şu sözlerle paylaştı:
“007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum.”
Yeni James Bond filminin 2028 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
James Bond'u oynayacak ismin açıklanması sonrası gözler serinin vazgeçilmezi Bond kızına çevrildi. Yeni “007” filminde ikonik Bond kızı rolünün kime emanet edileceği merak konusu olurken, bazı isimler öne çıktı. İşte Bond kızı olabilecek yıldızlar…
SYDNEY SWEENEY
White Lotus ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan Sydney Sweeney , güzelliği ve oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un desteğini almasıyla Bond kızı adayları arasında öne çıkıyor.
ZENDAYA
Robert Pattinson ile “The Drama”, Nolan'ın "Odyssey" filmi ve Dune 3'te rol alan Zendaya da hem oyunculuğu hem de Pattinson ile arasındaki kimya sebebiyle dikkat çekiyor.
Zendaya son dönemin popüler yıldızları arasında yer alıyor.
FLORENCE PUGH
Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan Florence Pugh, daha önce canlandırdığı Black Widow karakteri sebebiyle dövüş sahnelerindeki deneyimiyle öne çıkıyor. 30 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Dune 3'te de Pattinson'la rol aldı.
CHASE INFINITI
Büyük bir aksiyon filminde rol alma hayali olduğunu söyleyen Chase Infiniti de "One Battle After Another"daki performansı ve BAFTA ile Altın Küre Ödülleri'ne aday gösterilmesiyle yeni Bond kızı olabilecek isimler arasında dikkat çekiyor.
SOPHIE TURNER
Game Of Thrones ile tanınan Sophie Turner da Bond kızı olabilecek ünlüler arasında öne çıkıyor. Oyuncunun Tomb Raider dizisindeki Lara Croft rolü için eğitim almış olması da filmdeki aksiyon sahneleri açısından önem taşıyor.
Öte yandan Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Steven Knight kaleme alacağı filmin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman, yürütücü yapımcılığını ise Tanya Lapointe üstlenecek.