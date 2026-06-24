Yeni keşfedilen örümcek türü "yaylı ağ tuzağı" kuruyormuş

ABC News'in haberine göre, eyaletin kuzeyindeki yağmur ormanlarında "balista örümceği" olarak anılan yeni bir örümcek türü keşfedildi.

Avları üzerinde kullandığı strateji nedeniyle antik bir silah adıyla anılan bu örümceğin, yalnızca dokumacı karıncaları hedeflediği ve yakalamak için "yaylı bir tuzak" kurduğu belirtildi.

Buna göre örümcek, önce zeminde bir tutunma noktası oluşturarak, koni şeklinde bir araya getirilmiş ağlarını örüyor.

Ardından örümcek yukarı doğru çekilirken, karınca ise bu ağı ısırarak sabitleme noktasından koparıyor ve örümceğin santimetrelerce yükseklikteki ana ağına doğru fırlıyor.

"Propostira" türüne ait olduğu belirtilen örümceğin henüz resmi bir adı bulunmuyor.