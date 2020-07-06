Yeni Star TV dizisi Call My Agent’ın oyuncuları ilk kez kamera karşısında

Dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran Call My Agent’ın, Star TV’de yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlamasının çekimleri başladı. Dizi setinden ilk kare yayımlandı.

ntv.com.tr 06.07.2020 - 12:58

Yeni Star TV dizisi Call My Agent’ın oyuncuları ilk kez kamera karşısında

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Dünyada Call My Agent ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören, ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı, yakında Star TV’de ekrana gelecek dizinin çekimleri için oyuncular kamera karşısına geçti.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi, çekimlerine başladığını, dört menajere hayat veren oyuncuların bir araya geldiği kareyle duyurdu.

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