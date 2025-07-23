Yeni trend sokakta "yellenmek": Doktorlar olumlu bakıyor

Time'de yer alan analizde, "yellenme yürüyüşü" adı verilen bu yürürken "gaz çıkarma" trendinin sağlığa etkisi inceledi. Sosyal medyada, ilginçlik olsun diye bu tür videolar çekilirken, konunun sağlığa etkisi de merak ediliyor.

Bir zamanlar akşam yemeği sonrası yürüyüş olarak bildiğiniz şey, sosyal medyada "yellenme yürüyüşü" olarak yeniden adlandırıldı ve bu trend şu anda popüler . Yemek yedikten yaklaşık bir saat sonra yapılan kısa bir yürüyüş olan "osuruk yürüyüşü"nün hayranları, sindirime yardımcı olduğunu ve gaz ve şişkinlik gibi mide-bağırsak semptomlarını hafiflettiğini iddia ediyor. Peki doktorlar ne düşünüyor?

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. David D. Clarke, şişkinlik gibi yaygın sindirim problemlerini hafifletmek için kısa yürüyüşler yapılmasını öneriyor.

Uzman isim, yemek yedikten sonra yürümenin mide ve bağırsak kaslarını çalıştırarak, gazın vücuttan daha kolay atılmasına katkı sağladığının altını çiziyor.

New York'taki Manhattan Gastroenteroloji'den Dr. Shawn Khodadadian, gaz çıkararak yürümenin şişkinlik ve gaz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ve bağırsakların hareketliliğini artırdığını söylüyor.

Clarke da aynı fikirde; yürüyüş gibi hafif ila orta şiddette egzersizler midenin daha hızlı boşalmasına yardımcı olarak bağırsak geçişini iyileştiriyor ve sindirim sistemi yoluyla gaz ve atıkların atılmasını sağlıyor; bunların hepsi şişkinlik ve kabızlık gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir diyor. "Yürümek, mide ve bağırsaklardaki kas kasılmalarını teşvik ederek geğirmeye ve gaz çıkarmaya yol açabilir" diyor. Clarke, bu daha hızlı boşalmanın "midede asidin bulunma süresini de azaltacağını" ve bunun da çoğu insanda mide ekşimesini hafifleteceğini söylüyor.

''FART WALK'' GERÇEKTEN FAYDALI MI?

Dr. Shawn Khodadadian da tıpkı Dr. David D. Clarke gibi sosyal medyada gündem olan bu trende olumlu bakıyor. Khodadadian'a göre, yemek sonrası yapılan kısa yürüyüşler, şişkinlik ve gaz gibi belirtileri hafifleterek, bağırsak hareketlerini düzenliyor.

KİMLER İÇİN UYGUN?

Özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya metabolik sendrom gibi rahatsızlıkları olan kişiler için ''fart walk'' oldukça faydalı bir yöntem. Yapılan bazı çalışmalar, hareket etmenin IBS hastalarında gaz ve şişkinlik semptomlarını azalttığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, kısa yürüyüşlerin yalnızca sindirim sistemi için değil, kalp sağlığı için de faydalı olabileceğini vurguluyor. Bu alışkanlık sayesinde kan dolaşımının iyileştiği ifade ediliyor.

Dr. Clarke, yemek sonrası yapılan yürüyüşlerin diyabet riskini de azaltabileceğini söylüyor. Kaslar yürüyüş sırasında kandaki şekeri kullanarak insülin ihtiyacını azaltıyor, bu da uzun vadede diyabet gelişme riskini düşürebiliyor.

RUH HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yemek sonrası yapılan yürüyüşlerin, ruh sağlığı üzerinde de çeşitli yararları olabileceği belirtiliyor. Dr. Khodadadian, düzenli aerobik egzersizin stres, anksiyete ve hafif depresyon belirtilerini iyileştirebildiğini ileri sürüyor.

Yürüyüş, vücutta endorfin, dopamin, serotonin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasına da yardımcı oluyor. Bu da uyku kalitesini olumlu yönde etkiliyor.



Fart walk'un etkili olması için yürüyüş süresinin uzun olması şart değil. Uzmanlar, yemekten sonraki bir saat içinde 4-5 dakikalık hafif tempolu yürüyüşün bile faydalı olabileceğini savunuyor.

RİSK GRUBUNDA KİMLER VAR?

Yürüyüş, birçok kişi güvenli bir egzersiz olsa da, yakın zamanda ameliyat geçirenler, sindirim sistemiyle ilgili ciddi sorunları olanlar, eklem rahatsızlığı veya kalp-akciğer hastalığı bulunanların, önce doktorlarına danışmaları gerekiyor.

