Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern erkek arkadaşıyla evleniyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, uzun süredir beraber olduğu ve çocuğunun babası olan erkek arkadaşı Clarke Gayford ile evleneceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 06.05.2021 - 09:13

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern erkek arkadaşıyla evleniyor

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla evleniyor.

Coast radyo programına konuşan Ardern, iki yıl önce nişanlandığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu Clarke Gayford ile Güney Yarımküre'de bulunan ülkede aralık-şubat arasına denk düşen yaz mevsiminde evleneceğini açıkladı.

"Parti veremeyecek kadar yaşlı hissediyorum" diyen 40 yaşındaki Ardern, bunun yerine bir davet düzenleneceğini söyledi.

Ardern, 3 Mayıs 2019 yılında Gayford ile nişanlanmıştı. Çiftin 2 yaşında bir kızları bulunuyor.

Jacinda Ardern, kızını 2018'de başbakanken dünyaya getirmişti.

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