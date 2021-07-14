Yeniden hapis cezası alan Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapis cezası aldığı davaya ilişkin avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerel mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi tarafından müvekkilim lehine kesin olarak verilen bozma kararına uyulmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İHA 14.07.2021 - 17:20

Yeniden hapis cezası alan Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

YENİDEN HAPİS CEZASI

Ahmet Kural'a yeniden hapis cezası

Ahmet Kural'a yeniden hapis cezası

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın yazılı bir açıklama yaptı.

"KARARI İSTİNAF EDECEĞİZ"

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilim Ahmet Kural hakkında bugün görülen davada, yerel mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi tarafından müvekkilim lehine kesin olarak verilen bozma kararına uyulmamıştır. Ayrıca üst mahkemenin toplanmasını istediği eksik deliller toplanmamış ve müvekkilim hakkında eski kararın aynısı verilerek cezası ertelenmiştir. Bugün verilen karar kesin karar olmayıp, istinaf yolu açık olarak verilmiştir. Söz konusu kararı istinaf edeceğimizi bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...