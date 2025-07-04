Yerin metrelerce altından çıkarılıyor: Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm, tanesi 65 TL

Himalaya tuzunun bir kalıp içinde sıkıştırılması sonucu elde edilen ve içeriğinde hiçbir katkı maddesi bulundurmayan tuz sabunu, yaz aylarında daha çok talep ediliyor.

Sivilce, gözenek, ter kokusu gibi sorunların yanı sıra egzama, sedef ve mantar gibi deri hastalıklarına da iyi geldiği bilinen tuz sabununun tanesi 65 liradan satılıyor. Tuz sabununun banyo yaparken de kullanılabileceğini belirten aktar Orhun Özfidancı, "Vücudunuza uyguladıktan bir süre sonra da bol su ile yıkamanız gerekmektedir" dedi.

