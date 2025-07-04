Yerin metrelerce altından çıkarılıyor: Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm, tanesi 65 TL
Yer altından çıkarılan tuz sabunu, özellikle yaz aylarında ter kokusuna karşı doğal ve etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Himalaya tuzunun bir kalıp içinde sıkıştırılması sonucu elde edilen ve içeriğinde hiçbir katkı maddesi bulundurmayan tuz sabunu, yaz aylarında daha çok talep ediliyor.
Sivilce, gözenek, ter kokusu gibi sorunların yanı sıra egzama, sedef ve mantar gibi deri hastalıklarına da iyi geldiği bilinen tuz sabununun tanesi 65 liradan satılıyor. Tuz sabununun banyo yaparken de kullanılabileceğini belirten aktar Orhun Özfidancı, "Vücudunuza uyguladıktan bir süre sonra da bol su ile yıkamanız gerekmektedir" dedi.
''DOKTOR GÖZETİMİNDE KULLANILMALI''
Tuz sabununun kuru ciltlerde tahriş ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirten Özfidancı, "Tuz sabunu, kadınlar tarafından daha çok talep ediliyor. Kozmetik sektöründe de kullanılıyor. Sadece tuzdan oluştuğu için herhangi bir kıvam verici, parfüm bulunmuyor. Tuz sabunu köpürmeyen bir sabun çeşididir. Kuru ve hassas ciltlerde tahriş ve alerjik reaksiyonlar gibi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle doktor gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.
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