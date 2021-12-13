Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır? (Yerli Malı Haftası anlam ve önemi)

Okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Bu haftada okullarda tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir, şiirler okunur ve çeşitli konuşmalar yapılır.

YERLİ MALI HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Yerli Malı Haftası, I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla kutlanmaya başlandı.

Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı.

Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlandı ve 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

