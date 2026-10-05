Yeşilçam'ın "Altın çocuğu"ndan acı haber. Göksel Arsoy, hayatını kaybetti
05.10.2026 14:09
Son Güncelleme: 05.10.2026 14:58
Arsoy, “Samanyolu” filmi ile geniş kitlelerce tanınmıştı.
Yeşilçam’ın "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı oyuncusunun vefat haberi, sinema dünyasını yasa boğdu.
Türk sinemasında 1950’li yıllardan itibaren çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ile birlikte oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam’ın önemli yıldızları arasına girdi.
Usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya devam etti.
CENAZE TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ
Usta sanatçının cenaze töreni çarşamba günü düzenlenecek.
HÜLYA KOÇYİĞİT: “HER ZAMAN ALTIN ÇOCUK OLARAK ANILACAK”
NTV yayınında üzüntüsünü dile getiren Hülya Koçyiğit şunları söyledi:
“Her zaman altın çocuk olarak anılacak. Yeri doldurulamayacak kadar kıymetli bir aktör. Aynı zamanda sporu da çok severdi. Ne yazık ki bir değerimizi kaybettik. Elbette ki aile için, onu sevenler için çok zor. Ben özellikle onu seven herkese baş sağlığı diliyorum. Onun yerini doldurmak kolay değil.
“ÇOK GÜZEL ANILARLA HATIRLAYACAĞIM”
Ayşan Şık, Eşref Kolçak, Fikret Hakan gibi bıçkın delikanlılar geliyor akla ama belki de ilk defa Türk sinemasında sarışın, uzun boylu bir kişi yer aldı. O yılların genç kızları tarafından çok fazla beğenildi. Filmleri talep edildi, ilerleyen yıllarda da altın çocuk oldu. İlk yıllarda yaptığı romantik hikayelerin ardından kahramanları canlandırmaya başladı. Bunların her biri unutulmayacak hikayeler. Espritüel bir insandı, çok güzel latifeleri vardı. Çok güzel anılarla hatırlayacağım. Türk sinemasının başı sağ olsun. Aramızdan bir yıldız daha uçup gitti."
Usta oyuncu Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.
“TEK TESELLİMİZ HİÇBİR AĞRI, SIZI VE EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ”
Usta oyuncunun vefatıyla ilgili açıklama oğlu Aşkım Arsoy'dan geldi.
Arsoy, “Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler." diyerek sözlerine şunları ekledi:
"Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.”
BAKAN ERSOY: ESERLERİYLE İZ BIRAKTI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Arsoy'un ölümü sonrası taziye mesajı yayınladı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“‘Şafak Bekçileri’nden ‘Altın Çocuk’ serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
Arsoy'a "Altın Çocuk" lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi.
GÖKSEL ARSOY KİMDİR?
15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya gelen Göksel Arsoy'un babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy olarak biliniyor.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı’nda çalışmaya başlayan Arsoy’un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti. Yapımcı Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle, 1957’de Sırrı Gültekin’in yönettiği “Kara Günlerim” filminde kamera karşısına geçti. 1958’de “Kelepçe”, 1959’da ise “Samanyolu” filminde rol aldı. “Samanyolu” ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk’la başrolleri paylaştı.
Arsoy’a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen "Altın Çocuk" lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. 1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu.