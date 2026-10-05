Yeşilçam'ın "Altın çocuğu"ndan acı haber. Göksel Arsoy, hayatını kaybetti

“TEK TESELLİMİZ HİÇBİR AĞRI, SIZI VE EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ”

Usta oyuncunun vefatıyla ilgili açıklama oğlu Aşkım Arsoy'dan geldi.

Arsoy, “Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.”

BAKAN ERSOY: ESERLERİYLE İZ BIRAKTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Arsoy'un ölümü sonrası taziye mesajı yayınladı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“‘Şafak Bekçileri’nden ‘Altın Çocuk’ serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”