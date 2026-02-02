Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Necdet Kökeş’ten acı haber geldi.

Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanınan usta oyuncu, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ediliyordu.

15 Aralık 2025’te nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kökeş’in hafıza ve fiziksel fonksiyonlarında gerileme olduğu belirtilmişti. Tedavisi devam eden usta isim 82 yaşında hayatını kaybetti.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.

1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi yapımlarda yer aldı.