Yeşilçam'ın gülen yüzü Halit Akçatepe özel bir geceyle anılacak

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Halit Akçatepe, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Başta “Hababam Sınıfı” serisi olmak üzere “Tatlı Dillim”, "Süt Kardeşler" gibi pek çok Yeşilçam filminde hayat verdiği rollere hafızalarda yer eden usta oyuncu anısına bir gece düzenlenecek.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerini yad etmek amacıyla hayata geçirilen “Yeşilçam Ustalarına Saygı” program serisinin ilki olan ve Halit Akçatepe anısına düzenlenecek geceye İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

13 Nisan Pazartesi akşamı düzenlenecek anma gecesinin sunculuğunu Erkan Kolçak Köstendil üstlenecek. Gecede Emel Sayın ve Nükhet Duru'nun yanı sıra, klarnet virtüözü Serkan Çağrı da sahne alacak. Geceye, Akçatepe’nin sanatçı dostları ve sanat dünyasından pek çok önemli isim katılacak.

AKÇATEPE'NİN YAŞAMI DA ÖZEL BELGESELLE EKRANA TAŞINACAK

Program kapsamında, Halit Akçatepe’nin sanat hayatını, Yeşilçam’a sunduğu eşsiz katkıları ve insani duruşunu ele alan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.