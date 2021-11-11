Yeşilçam'ın son jönü Yalçın Dümer kimdir?

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir şekilde Bodrum’da yaşayan oyuncu Yalçın Dümer, katıldığı bir sabah programında merak edilenleri yanıtladı.



Yeşilçam'ın son jönü olduğunu söyleyen Dümer, dört yıldır Bodrum’da yaşıyor. Oyuncu, bir okulda öğretmenlik yapıyor ve oyunculuk dersleri veriyor.



YALÇIN DÜMER KİMDİR?



Oyuncu Ekrem Dümer’in oğlu olan Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesinden mezun olan Dümer, konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatrolarına girdi.



KARİYERİ



Dümer, ilk olarak 1986 yılında yönetmenliğini Başar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı Sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolle tanındı.



1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu ardından, sunuculuk kariyerine adım atan Dümer, ilk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.



Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundu. Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" adlı programı sundu.



1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı.



ÖZEL HAYATI



İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yapan Dümer, 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Merve, adında bir kızı olan Dümer, 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi ve 1999 yılında boşandı.

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