Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş kariyeri boyunca birbirinden başarılı projelere imza attı.

2010 yılında gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya 2018 yılında kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisi süren Akbaş dün akşam İbo Show'un konuğuydu.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

1936 yılında İstanbul Feriköy’de dünyaya gelen Aydemir Akbaş’ın babası Manastır’dan göç etmiş Arnavut kökenlidir. Anne tarafından ise aslen Trabzon Sürmene’lidir. Akbaş'ın 1 kız 2 erkek kardeşi var.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Aydemir Akbaş bu dönemde tiyatro ile tanıştı. Haldun Dormen Cep Tiyatrosu bünyesinde perdeci olarak çalışma hayatına atıldı.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.



40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.



1987'de "Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve “Kutsal Damacana 2: İt Men” adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Yönetmenliğini Yaptığı Filmler:

Çılgın Berber (1990)



Muhteşem Enayi (1990)



Hopla Dünya (1989)



Bakımsız Tarzan (1989)



Dilekçe (1988)



Seyyar Kamil (1987)



Düş Yakamdan Osman (1987)



Tipsiz (1975)







Senaryosunu Yazdığı Filmler:



Çılgın Berber (1990)



Muhteşem Enayi (1990)



Hopla Dünya (1989)



Bakımsız Tarzan (1989)



Kara Zindan (1988)



Dilekçe (1988)



Bir Kulum İşte (1988)



Yuvasızlar (1987)



Seyyar Kamil (1987)



Gülüm Benim (1987)



Düş Yakamdan Osman (1987)



Dertli Dertli (Sinema Filmi, 1987)



Ödlek (1986)



Gülümse Biraz (1986)



Şaban Pabucu Yarım (1985)



Yalnızım (1985)



Sevmek (1985)



Gazino Bülbülü (1985)



Üşütük (1984)



Lodos Zühtü (1984)



Atla Gel Şaban (1984)



Günah (1983)



Şabancık (1981)



Tatlı İstanbul Geceleri (1979)



Bacanak (1979)



İster Gül İster Ağla (1978)



Zeynel İle Veysel (1978)



Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta (1978)



Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı (1978)



Balkona Etti / Haydar (1978)



Astronot Fehmi (1978)



Çukulata Sevgilim (1975)



Elma Şekeri (1975)









Rol Aldığı Film ve Diziler:



Alemde 1 Gece (Sinema Filmi, 2016)



Kolpaçino 3. Devre (Sabri, Sinema Filmi, 2014)



Altındağlı (Payidar, TV Dizisi, 2013)



Kolpaçino: Bomba (Sabri, Sinema Filmi, 2011)



Kutsal Damacana 2: İt Men (Selahattin, Sinema Filmi, 2009)



Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Sabri, Sinema Filmi, 2009)



Gölgesizler (Dede Musa, Sinema Filmi, 2008)



Avrupalı (Türk Baba, Sinema Filmi, 2007)



Büyük Tuzak (Mafya Patronu, TV Filmi, 2005)



Yadigar (Binali, TV Dizisi, 2004)



Paydos (TV Filmi, 2004)



Cennet Mahallesi (TV Dizisi, 2004)



Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi, 2004)



Cabbar (Fikret, TV Dizisi, 2002)



Baldız Geliyorum Demez (Muhterem, TV Dizisi, 2002)



İmparator (TV Dizisi, 2000)



Dilber (Hayri, TV Filmi, 1999)



Fırat (Kamil Bey, TV Dizisi, 1997)



Üç Kişilik Dünya (TV Dizisi, 1993)



Tetikçi Kemal (Kilyoslu Ramazan, TV Dizisi, 1993)



Tatlı Betüş (Erkek Kazım, TV Dizisi, 1993)



Bizim Takım (Kemal, TV Dizisi, 1993)



Belkıs Hanımın Konağı (Müteahhit Nuri, TV Dizisi, 1992)



Aşık Oldum (Tosun, TV Dizisi, 1992)



Sarışın Yıldız (Sinema Filmi, 1991)



Itri (TV Dizisi, 1991)



At Kestanesi (TV Dizisi, 1991)



Çılgın Berber (Raşit, Sinema Filmi, 1990)



Muhteşem Enayi (Sinema Filmi, 1990)



Hanımın Çiftliği (Berber Reşit, TV Dizisi, 1990)



Boynu Bükük Küheylan (Aslan/Konuk Oyuncu, Sinema Filmi, 1990)



Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi, 1990)



Çaylar Şirketten (Otobüs Muavini İsmail, TV Dizisi, 1989)



Hopla Dünya (Sinema Filmi, 1989)



Bakımsız Tarzan (Garip, Sinema Filmi, 1989)



Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim, TV Dizisi, 1988)



Kara Zindan (Arif, Sinema Filmi, 1988)



Dilekçe (Sinema Filmi, 1988)



Bir Kulum İşte (Davut, Sinema Filmi, 1988)



Seyyar Kamil (Kamil, Sinema Filmi, 1987)



Gülüm Benim (Sinema Filmi, 1987)



Düş Yakamdan Osman (Osman, Sinema Filmi, 1987)



Bütün Kuşlar Vefasız (Sinema Filmi, 1987)



Ödlek (Sinema Filmi, 1986)



Bizi Güldürenler (Nasreddin Hoca, TV Dizisi, 1986)



Operasyonu (Nail, Sinema Filmi, 1986)



Sevmek (Ciğerci Ökkeş, Sinema Filmi, 1985)



Gazino Bülbülü (Mahmut, Sinema Filmi, 1985)



Üşütük (Horoz Nuri, Sinema Filmi, 1984)



Lodos Zühtü (Zühtü, Sinema Filmi, 1984)



Futboliye (Hüsnü, Sinema Filmi, 1983)



Şabancık (Şabancık, Sinema Filmi, 1981)



Seni Yakacaklar (Necmi, Sinema Filmi, 1981)



Şaşkın Milyoner (Ceyar Kazım, Sinema Filmi, 1980)



Öttür Kuşu Ömer (Ömer, Sinema Filmi, 1979)



Tatlı İstanbul Geceleri (Oldu, Sinema Filmi, 1979)



Süper Selami (Selami/Çengel, Sinema Filmi, 1979)



Binlik Nail (Binlik Nail, Sinema Filmi, 1979)



Bacanak (Baretta Tosun, Sinema Filmi, 1979)



Ay Aman Of (Hasan, Sinema Filmi, 1979)



Afferin Çocuğa (Sinema Filmi, 1979)



Acemi Dolandırıcılar (Apo, Sinema Filmi, 1979)



Şerefsiz Şeref (Şeref, Sinema Filmi, 1978)



İster Gül İster Ağla (Zeynel, Sinema Filmi, 1978)



Çarli'nin Kelekleri (Zühtü, Sinema Filmi, 1978)



Zeynel İle Veysel (Zeynel, Sinema Filmi, 1978)



Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta (Sinema Filmi, 1978)



Yedi Yürekli Şaban / Çapkınlar Kralı (Yedi Yürekli Şaban, Sinema Filmi, 1978)



Oooh Oh (Çaycı Kamil, Sinema Filmi, 1978)



Kendin Pişir Kendin Ye (Sinema Filmi, 1978)



Hanımevladı (Kadın Ustası, Sinema Filmi, 1978)



Bionik Ali Futbolcu (Ali/Aliçeviç Tırbişonoviç, Sinema Filmi, 1978)



Balkona Etti / Haydar (Sinema Filmi, 1978)



Astronot Fehmi (Fehmi, Sinema Filmi, 1978)



Yeşilçam Sokağı (Kazım, Sinema Filmi, 1977)



Hızlı Giden Yorulur (Veli Kaçar, Sinema Filmi, 1977)



Güneş Ne Zaman Doğacak (Çığırtkan, Sinema Filmi, 1977)



Delidir Ne Yapsa Yeridir (Sinema Filmi, 1977)



Bazıları Cacık Sever (Apti/Apo, Sinema Filmi, 1977)



Ava Giden Avlanır / On Çok Çok İyi (Mülayim Çufçuf, Sinema Filmi, 1977)



Al Gülüm Ver Gülüm (Sinema Filmi, 1977)



O Kadınlar (Sinema Filmi, 1976)



O Biçim Miras (Sinema Filmi, 1976)



Nazmiye'nin Koltukları / Naciye (Temel, Sinema Filmi, 1976)



Kolombo Şakir (Kolombo Şakir, Sinema Filmi, 1976)



Dağılın Kazımlar Geliyor (Sinema Filmi, 1976)



Bitirim Hüsnü / Fakirin Kaderi (Hüsnü, Sinema Filmi, 1976)



Avanak (Şaban, Sinema Filmi, 1976)



Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Keskin Osman, Sinema Filmi, 1976)



İkimiz Bir Fidanız (Sinema Filmi, 1975)



Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak (Kemal, Sinema Filmi, 1975)



Çukulata Sevgilim (Ali'nin Arkadaşı, Sinema Filmi, 1975)



Çapkın Kızlar (Kara Haydar, Sinema Filmi, 1975)



Vay Anasına (Sabri Filinta, Sinema Filmi, 1975)



Tipsiz (Sinema Filmi, 1975)



Tantana Kemal (Tantana Kemal, Sinema Filmi, 1975)



Plaj Horozu (Horoz Şakir, Sinema Filmi, 1975)



Parayla Değil Sırayla (Kamil/Kamile, Sinema Filmi, 1975)



Kazım'a Ne Lazım (Sinema Filmi, 1975)



Kazım'a Bak Kazım'a (Nazım, Sinema Filmi, 1975)



Gariban Şakir (Şakir, Sinema Filmi, 1975)



Erkek Kazım (Sinema Filmi, 1975)



Elma Şekeri (Sinema Film, 1975)



Diyet (Hacı Memed, TV Dizisi, 1975)



Bitirimler Sınıfı (Müdür, Sinema Filmi, 1975)



Beş Atış Yirmibeş (Konuk Oyuncu, Sinema Filmi, 1975)



Ayıkla Beni Hüsnü (Hüsnü, Sinema Filmi, 1975)



Amigo Hüsnü (Hüsnü, Sinema Filmi, 1975)



Alemin Keyfi Yerinde (Hüsnü, Sinema Filmi, 1975)



Anter Kara Ali (Kamil, Sinema Filmi, 1974)



Gazi Kadın / Nene Hatun (Padişah'ın Katibi, Sinema Filmi, 1973)



Yaşamak Ne Güzel Şey (Sinema Filmi, 1969)



Vatan ve Namık Kemal (Sinema Filmi, 1969)



Belanın Yedi Türlüsü (Şakir, Sinema Filmi, 1969)



Vesikalı Yarim (Cemil, Sinema Filmi, 1968)



Alevli Yıllar (Doğan, Sinema Filmi, 1968)



Kozanoğlu (Mahkum, Sinema Filmi, 1967)



Çirkin Kral (Virgül, Sinema Filmi, 1966)



Nuh'un Gemisi (Sinema Filmi, 1966)



Kovboy Ali (Ökkeş, Sinema Filmi, 1966)



Hudutların Kanunu (Abuzer, Sinema Filmi, 1966)



Eşrefpaşalı (Ayı'nın Yavrusu, Sinema Filmi, 1966)



At Avrat Silah (Köyün Delisi, Sinema Filmi, 1966)



Güzel Bir Gün İçin (Bar Müşterisi, Sinema Filmi, 1965)



Bitmeyen Yol (Köylü, Sinema Filmi, 1965)



Keşanlı Ali Destanı (Sipsi Selim, Sinema Filmi, 1964)



