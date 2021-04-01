Yeşim Erçetin kimdir? (Yeşim Erçetin kaç yaşında ve nereli?)

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ve İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan eski manken Yeşim Erçetin'in hayatı merak edilmeye başlandı.

Peki, Yeşim Erçetin kimdir?

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştır. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır.



Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşanmıştır.