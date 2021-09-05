Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım hayatını kaybetti

Pop müzik sanatçısı Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce corona virüse yakalanmıştı. Babasının 3 doz aşı olduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından babası için dua istemişti. Salkım açıklamasında, "Babamız Covid ve aşılı. 15 gündür geçmedi, dua edin olur mu" demişti.

Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren şarkıcı, "Ciğerlerde tutulum var maalesef, ama benim babam eski toprak, yenecek biliyorum" demişti.

Dursun Salkım'ın corona virüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu:

"Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bir yerdesin."

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım" notuyla acı haberi verdi.



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