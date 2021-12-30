Yılın son günlerinde, yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirilen zencefilli ve tarçınlı kurabiyelerin tarifi merak konusu oldu. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır, nasıl süslenir? İşte, yılbaşı kurabiyesi tarifi… YILBAŞI KURABİYESİ İÇİN MALZEMELER2 yumurta1 su bardağından az fazla pudra şekeri1 su bardağı sıvı yağ2 tatlı kaşığı toz zencefil1 tatlı kaşığı tarçın1 portakal kabuğunun rendesi1 paket kabartma tozuYarım su bardağı ceviz yada fındık içi4 su bardağı unYILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?Yumurta ve pudra şekerini köpürene kadar çırpın. Ardından sırasıyla malzemeleri ekleyerek bir yandan da yoğurmaya devam edin.Yumuşak bir kıvam elde ettiğinizde kurabiye hamurlarını 1 cm kalınlığında oklavayla açın.Kurabiye kalıplarıyla istediğiniz şekli verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.Hafif pembeleşince kurabiyeleri fırından çıkarın ve soğuyana kadar kırılmaması için tepsiden çıkarmayın.Dilerseniz şeker hamuruyla kurabiyelerin kenarlarını ve üzerini süsleyebilir ve bir teneke kutuda veya kavanozda saklayabilirsiniz.