Yıldırım Gürses kabri başında anıldı: Gönüllerde daima yaşayacak

Türk sanat müziğinin unutulmaz bestekarlarından Yıldırım Gürses, vefatının 25'inci yılında anılıyor. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından kurucu başkan Gürses'i anmak üzere düzenlenen törene, MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan Yardımcısı Hakan Sarıca, birliğin yönetim kurulu üyeleri ile sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği törende konuşan Recep Ergül, Gürses'in hem Türk müziğine hem de eser sahiplerinin hak mücadelesine bıraktığı mirasın bugün hala yol gösterici olduğunu belirterek, bu geleneği 4 yıl önce başlattıklarını ifade etti.

"Büyüklerimizi mezarları başında anıyoruz” diyen Ergül, "Ölümsüz eserler bu yüzden var. Bu büyük isimler, yüzyıllar boyunca da anılmaya devam edecek" dedi.