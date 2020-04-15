Yıldız futbolcu Cesc Fabregas'tan yeni akım

15.04.2020 - 14:49
Dünyayı saran virüs salgınından dolayı futbolcular, vakitlerini evlerde değişik aktiviteler yaparak geçiriyor.
Onlardan birini de Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas gerçekleştirdi. Fabregas sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, poşet çayı ayağıyla bardağa atmaya çalıştı.
32 yaşındaki futbolcu başarılı bir şekilde poşet çayı bardaktan geçirdi. Bu video ile dikkat çekmek istediğini belirten İspanyol futbolcu, korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerinin eksikliklerine yardım toplamak için futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulundu.
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I’ve been nominated by my friends josh and @emilyvancamp for the #teabagchallenge to raise money for the nhs. But please donate anything you can to help your local health care providers in your country! Money or supplies or just your love and support to these wonderful heroes working on the front lines every day. We are so grateful for your hard work! ❤️🙏🏼 I nominate : @david21lva @marcbartra @mariomelchiot1 @mariogotze @ronylopes10 @johnterry.26 @mb459 @filipeluis and @thibautcourtois ❤️ This is a great link for the NHS to add to the post when you do it : https://uk.virginmoneygiving.com/fundraiser-display/showROFundraiserPage?userUrl=ClapForOurCarers&pageUrl=1