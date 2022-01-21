Yıldız sanatçı Meat Loaf hayatını kaybetti

Bat Out of Hell isimli albümüyle şöhrete kavuşan ABD’li sanatçı Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberi, resmi Facebook hesabından duyuruldu.



Meat Loaf’un ailesi, “Onun sizin için anlamının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz ve bu yıllar boyunca desteğiniz için size minnettarız” açıklamasını yaptı.



Gerçek ismi Michael Lee Aday yerine Meat Loaf lakabını alan sanatçı 60 yıl boyunca sahnede performans gösterirken albümleri dünya genelinde 100 milyondan fazla satmıştı.

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