Yıldız şarkıcı Adele’in acı günü

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in babası Mark Evans, 57 yaşında bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

11.05.2021 - 11:23

Yıldız şarkıcı Adele’in acı günü

İlişkili Haber

Adele 33’üncü yaşını böyle kutladı

Adele 33’üncü yaşını böyle kutladı

Şarkıcı Adele, babasından ölümüyle sarsıldı. Baba Mark Evans, 2013 yılından bu yana mücadele ettiği bağırsak kanserine yenik düşerek hayata veda etti.

The Sun’ın haberine göre; Adele ve babası uzun yıllardır görüşmüyordu. Evans yıllar önce Adele ve annesini terk etmiş, ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda çocukluğunda yaşadığı bu durumun aradığı aşkı bulmasına engel olduğunu anlatmıştı.

Evans, müzik kariyerinde büyük bir başarı yakalayan kızıyla yıllar içinde arayı düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı. Evans, milyoner kızına kıyasla kargo şoförlüğü yapıyordu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...