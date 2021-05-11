Yıldız şarkıcı Adele’in acı günü

Şarkıcı Adele, babasından ölümüyle sarsıldı. Baba Mark Evans, 2013 yılından bu yana mücadele ettiği bağırsak kanserine yenik düşerek hayata veda etti.



The Sun’ın haberine göre; Adele ve babası uzun yıllardır görüşmüyordu. Evans yıllar önce Adele ve annesini terk etmiş, ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda çocukluğunda yaşadığı bu durumun aradığı aşkı bulmasına engel olduğunu anlatmıştı.



Evans, müzik kariyerinde büyük bir başarı yakalayan kızıyla yıllar içinde arayı düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı. Evans, milyoner kızına kıyasla kargo şoförlüğü yapıyordu.

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