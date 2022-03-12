Yıldız Tilbe'den tepki çeken paylaşım

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpekleri hakkında tepki çeken paylaşımlarda bulundu.



Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" dedi.



Tilbe, "Bütün insanların ve hayvanlarınyaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın dahayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarınıkanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan,öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum" diye konuştu.



Tilbe tepkilerin ardından ise "Hayvanlar sevilmez mi sevmeyen insan değildir" diyerek şu sözleri dile getirdi: "Köpeklerin saldırıp öldürdüğü ,sakat bıraktığı insanlara acımayanları ,hala katil köpekleri masum finolarmış savunanları kendi vicdanlarına bırakıyorum"

Saldıran köpek gruplarına bjlundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) March 12, 2022