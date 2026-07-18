Yıldız Tilbe'ye sürpriz doğum günü. "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım"

Tilbe, sözlerine “Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bişey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca .. 18 yaşından bakınca neler var neler. Var oğlu var” diye devam etti.

Doğum günü kutlamasından sonra Yıldız Tilbe , şarkılarını söylemeye devam etti.