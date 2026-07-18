Yıldız Tilbe'ye sürpriz doğum günü. "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım"
18.07.2026 10:14
Yıldız Tilbe, daha önce nazara çok inandığını ve bu sebeple yanında hep çörek otu taşıdığını söylemişti.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Sahnede sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşı karşıya kalan Tilbe, yaptığı çıkışla gündem oldu.
“Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Emi”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe , sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları kadar sahne performansıyla da adından söz ettiriyor. Dün akşam Bursa'da konser veren, Tilbe, hayranları eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.
16 Temmuz'da 60 yaşına basan Tilbe'ye konserin bitimine doğru sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Bunun üzerine Yıldız Tilbe, “Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım. 70 olacak mıyım? Saçma geliyor. Biten bir şeyin kutlaması farklı geliyor. Ama teşekkür ediyorum” dedi.
Tilbe'nin 60'ıncı yaşı için sahnedeki sürpriz kutlamayı ünlü ismin "Canımsın" dediği İbrahim Sayın organize etti.
Tilbe, sözlerine “Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah'tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bişey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca .. 18 yaşından bakınca neler var neler. Var oğlu var” diye devam etti.
Doğum günü kutlamasından sonra Yıldız Tilbe, şarkılarını söylemeye devam etti.