Bir ayağı Londra’da olan Belçim Bilgin ile yılın büyük bölümünü Köyceğiz’de geçiren Yılmaz Erdoğan önceki akşam Bebek Lucca’da buluştu.
AYRILIK SONRASI İLK
Ayrılık sonrası ilk kez yemek yerken görüntülenen eski çiftin yanlarında Yılmaz Erdoğan’ın Sanem Oktar’dan olan kızı Berfin de vardı.
O SORUYA YANIT VERMEDİLER
Erdoğan ve Bilgin çıkışta gazetecilerin “Tekrar mı bir araya geliyorsunuz?” sorusuna gülmekle yetindi. Geçtiğimiz yıl evliliklerini dostça bitiren Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.