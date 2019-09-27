İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin boşandı

Bir ayağı Londra’da olan Belçim Bilgin ile yılın büyük bölümünü Köyceğiz’de geçiren Yılmaz Erdoğan önceki akşam Bebek Lucca’da buluştu.



AYRILIK SONRASI İLK



Ayrılık sonrası ilk kez yemek yerken görüntülenen eski çiftin yanlarında Yılmaz Erdoğan’ın Sanem Oktar’dan olan kızı Berfin de vardı.



Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerine Ekim 2018’de nokta koydu.

O SORUYA YANIT VERMEDİLER



Erdoğan ve Bilgin çıkışta gazetecilerin “Tekrar mı bir araya geliyorsunuz?” sorusuna gülmekle yetindi. Geçtiğimiz yıl evliliklerini dostça bitiren Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.

