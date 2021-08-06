Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Köyceğiz için seferber oldular

İlk günden beri sanatçı dostlarıyla Köyceğiz'de ihtiyaçları karşılamaya çalışan Yılmaz Erdoğan, "Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz" dedi.

06.08.2021 - 16:55

Yılmaz Erdoğan yangın bölgesinde: Köyceğiz için seferber oldular

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Yardımlarla ilgili açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, "İlk günden beri burayı bir yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok şimdiye kadar yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorduk ama bugün muhteşem şeyler geldi" dedi.

Erdoğan mesajında sözlerini şöyle sürdürdü: "Berfu - Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı’nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla... Harika oldu. Şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız"

ORMANLARI SAHİPLENDİLER

Yangının ilk günlerinde sosyal medya hesabından yanan ormanlar için ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağını söyleyen usta oyuncu, ‘Düşbelenimiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız...’ mesajını paylaşmıştı.

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