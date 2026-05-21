Yoğun bakıma kaldırılmıştı. Haluk Levent'in sağlık durumuna dair AHBAP'tan açıklama

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğdu. İlköğretimini Sabancı İlkokulu'nda, liseyi Adana Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği; Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Muhasebe bölümlerinde kısa süre öğrencilik yaptı.

1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. 1993 Temmuz'unda Yollarda albümünü çıkarttı. İlk albümün ardından 1995 Ekim'inde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. 1998 Eylül'ünde Yine Ayrılık albümünü çıkarttı ve askere gitti.

Askerlik görevinin ardından sırasıyla 2001 Şubat'ında Kral Çıplak, 2002 Ekim'inde Bir Erkeğin Günlüğü, 2004 Eylül'ünde Aç Pencereni, 2005 Nisan'ında Annemin Türküleri adlı albümlerini piyasaya sürdü.

Sanat yaşamında on beş albüm, on bin konser, iki kitap, yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane de rekor konser bulunuyor.