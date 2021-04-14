Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.



Habertürk'te yer alan habere göre, doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan corona virüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Dün Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır" ifadelerine yer verilmişti. İşte Burak Sergen adına yapılan açıklama:

BURAK SERGEN KİMDİR?



9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen Kara Sevda, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol aldı. En son Sadakatsiz dizisiyle ekrana geliyordu.