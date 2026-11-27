“DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Zor günleri geride bırakan Killa Hakan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Selam millet, canlarım... Çok şükür, yoğun bakım sürecini geride bıraktım, taburcu oldum. Şimdi iyiyim, her şey yolunda. Bu süreçte arayan, soran, mesaj atan, dualarını ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin desteğini hissettim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sevginiz gerçekten çok kıymetli. Şimdi biraz toparlanma, sonra kaldığımız yerden devam. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz var. Hayat bazen zorlar, bizi sinar... Ama biz buradayız, dimdik ayaktayız.”

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan , 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Ailesi Türkiye 'den Almanya'ya işçi olarak göç eden sanatçı , çocukluğunu ve gençliğini Türk göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi.

Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Killa Hakan, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda Berlin'in hip-hop kültürünün önemli gruplarından Islamic Force çevresinde başladı.

2002'de yayımladığı "Çakallar" albümüyle solo kariyerine adım atan sanatçı, ardından "Rapüstad", "Semt Semt Sokak", "Kreuzberg City" ve "Bomba Plak" gibi çalışmalara imza attı.

Ceza, Fuat Ergin, Eko Fresh ve Türkiye'den çok sayıda rapçiyle ortak projelerde yer alan Killa Hakan, özellikle "Fight Kulüp" projesiyle genç kuşak rap dinleyicileri arasında da geniş bir kitleye ulaştı.