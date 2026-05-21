Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan üzen haber. Usta oyuncu entübe edildi
21.05.2026 17:05
Son Güncelleme: 21.05.2026 18:06
Usta oyuncu Kadir İnanır 77 yaşında.
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi.
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz perşembe akşamı rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konulan usta oyuncu yoğun bakıma alındı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçı bugün entübe edildi.
“KONTROLLÜ TEDAVİ İÇİN ENTÜBE EDİLDİ”
Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi hayat arkadaşı Jülide Kural aktardı. Kadir İnanır'ın entübe edildiğini duyuran Kural, “Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi” dedi.
Riskli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Jülide Kural, “İnşallah güzel haberlerini alırız” ifadelerini kullandı.
Kadir İnanır uzun süredir fizik tedavi görüyordu.
SİNEMAYA ADANAN BİR ÖMÜR
1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini gözler önüne serdi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı. İnanır, 1968 'de de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.
"Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Daha sonra “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.
Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Kadir İnanır, uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır, tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.