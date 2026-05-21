Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan üzen haber. Usta oyuncu entübe edildi

SİNEMAYA ADANAN BİR ÖMÜR

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır , ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini gözler önüne serdi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı. İnanır, 1968 'de de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

"Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Daha sonra “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Kadir İnanır, uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır, tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.