Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın son durumu. Jülide Kural açıkladı
20.05.2026 15:10
Son Güncelleme: 20.05.2026 15:59
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor.
Zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler Star TV ekranlarında duyuruldu.
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz perşembe akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan 77 yaşındaki ünlü oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir."
Usta oyuncunun genel durumunun yakından izlendiği ve İnanır'ın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendiğini ifade etti.
Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
KADİR İNANIR'DAN HABER VAR
Tedavisi hala devam eden Kadir İnanır 'ın son durumuyla ilgili yeni bilgi Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında verildi. Hastaneden canlı yayına bağlanan muhabir Ebru Tezel, İnanır hakkında bilgi verdi.
Tezel, ünlü oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural'ın açıklama yaptığını belirtti. Kural'ın Kadir İnanır'ın yoğun bakımda sıkıldığını ve hastaneden çıkıp evine gitmek istediğini dile getirdi.
Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldığı bilinen Kadir İnanır'ın doktorlar tarafında yakından takip edildiği söylendi.