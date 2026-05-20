Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın son durumu. Jülide Kural açıkladı

KADİR İNANIR'DAN HABER VAR

Tedavisi hala devam eden Kadir İnanır 'ın son durumuyla ilgili yeni bilgi Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında verildi. Hastaneden canlı yayına bağlanan muhabir Ebru Tezel, İnanır hakkında bilgi verdi.

Tezel, ünlü oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural'ın açıklama yaptığını belirtti. Kural'ın Kadir İnanır 'ın yoğun bakımda sıkıldığını ve hastaneden çıkıp evine gitmek istediğini dile getirdi.

Kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldığı bilinen Kadir İnanır'ın doktorlar tarafında yakından takip edildiği söylendi.