1954 yılında Tavşanlı’nın Tepecik beldesinde dünyaya gelen ve imkansızlıklar içerisinde sinema tutkusuyla ulusal ve uluslararası alanda önemli ödüller kazanan Ahmet Uluçay’ın kendi memleketindeki bilinirliğini ölçmek amacıyla özel bir çalışma hazırlandı.

Uluçay’ın vefatından bir yıl sonra, 2010 yılında dünyaya gelen iki gencin mikrofon uzattığı sokak röportajlarında yaklaşık 60 vatandaşa usta yönetmen soruldu.

Tavşanlı sokaklarında esnaftan mahalle sakinlerine, gençlerden eski tanıdıklarına kadar farklı yaş gruplarından vatandaşlarla gerçekleştirilen 26 dakikalık çalışmada, katılımcılara Ahmet Uluçay’ı tanıyıp tanımadıkları ve "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmini izleyip izlemedikleri soruldu.