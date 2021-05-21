Yönetmen Babak Khorramdin'i öldüren ailesi kızları ve damatlarını da öldürdüklerini itiraf etti

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i öldüren anne ve babası polise verdikleri ifadede kızlarını ve damatlarını da öldürdüklerini itiraf etmesi İran’da yaşanan şaşkınlığı körükledi.



İranlılar sosyal medyada bu yaşananlardan ötürü dehşete düştüklerini anlatırken bir ailede böylesi bir şiddet sarmalının nasıl görüldüğüne dair tartışmalar ortaya çıktı.



Khorramdin’in babası Abdullah Khorramdin, “Oğullarının bekar olduğunu ve ahlaksız bir hayat sürdürdüğünü, kendilerine de kötü muamelede bulunduğunu” öne sürdü.



Tahran Ağır Ceza Mahkemesi’nin başında bulunan Mohammad Shahriari’nin açıklamasına göre aile, kızlarını ve damatlarını da öldürdüklerini, onların da cesetlerini parçalayarak çöp kutularına attıklarını itiraf etti.



Babak Khorramdin’in kız kardeşinin kayıp olduğu uzun zamandır biliniyordu. Baba Abdullah Khorramdin, damadının insan kaçakçılığı yaptığını, bu yüzden öldükten sonra yakınlarına büyük ihtimalle sınırda başına bir şey geldiği için ortadan kaybolduğunu söylediklerini anlattı.



Baba, damatlarının ölümünden sonra kızlarının da ‘ahlaksız bir hayat yaşamaya başladığını’ o yüzden kızlarını da öldürdüklerini söyledi.

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