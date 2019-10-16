Altın Portakal En İyi Senaryo ve Altın Portakal En İyi Yönetmen ödüllerinin sahibi Onur Ünlü'nün oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye evlenme teklif etmesi Google'da en çok aranan konular arasına girdi. Posta'dan Müge Dağıstanlı’nın haberine göre;

Hakan: Muhafız'da (The Protector) canlandırdığı Zeynep karakteriyle gündemde olan Hazar Ergüçlü (27), evlilik teklifini kabul etti. Ünlü çift birliktelikleri boyunca aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

"GAZETELERDEN ÖĞRENDİM"

Onur Ünlü geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, konuyla ilgili "Hazar’ın yaşını, arada kaç yaş fark olduğunu ben gazetelerden öğrendim. Bütün kalbimle söylüyorum ki oturup da yaş farkı hesabı yapmamıştım. Çünkü aklıma bile gelmedi. Çünkü Hazar’la birlikteyken buna ihtiyaç duymuyorsun. Hazar’da bütün bunların üstünde çok büyük şeyler var yani. Onlara tutulup kalıyorum zaten" demişti.

"ZEKASINA AŞIK OLDUM"



Hazar Ergüçlü ise sevgilisi yönetmen Onur Ünlü hakkında, "Zekasına aşık oldum. Birlikteyken en eğlendiğim insan Onur" diye konuşmuştu.

