Yönetmen Onur Ünlü'den stand-up gösterisi

Ünlü yönetmen Onur Ünlü, stand-up gösterisiyle 14 Kasım Perşembe günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne alacak.

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Polis, Güneşin Oğlu, Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi, İtirazım Var gibi sevilen filmlerin ünlü yönetmeni Onur Ünlü, stand-up'çılığa soyundu. 46 yaşındaki Ünlü, stand-up gösterisiyle 14 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne alacak.

"Hayatta tek mantıklı şey stand-up yapmakmış gibi geliyor" sloganıyla sahneye çıkan Ünlü, gösterisinde sinema ve edebiyat dünyasından tanık olduğu komik hikayeleri kendi üslubuyla anlatıyor. Onur Ünlü gösterisinde, sanat filmlerinin ünlü yönetmenlerini ve edebiyat dünyasının popüler yazarlarını da konu ediniyor.

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